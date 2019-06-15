BJK kongre üyesi Abdullah Baysal trafik kazasında hayatını kaybetti.

Feci kaza, dün saat 12.15 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, yolun sağ tarafındaki kaldırımdan yürüyen Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) kongre üyesi, İnşaatçılar Derneği (İNDER) Genel Başkan Yardımcısı evli ve 2 çocuk babası Abdullah Baysal (74),yola inerek refüje doğru yürümeye başladı. Baysal’a tam yolun karşısına geçeceği esnada otomobil ile süratli bir şekilde seyreden Adnan A. çarptı.

HAVALANARAK 15 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpma sonucu havalanarak 15 metre sürüklenen Baysal ağır bir şekilde yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Baysal’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Baysal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Feci kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Baysal yolun karşısındaki kaldırımdan yürüdüğü esnada yola geçiyor. Bir süre sonra refüje doğru koşmaya başlayan Baysal’a süratli gelen otomobil çarpıyor. Baysal çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce sürükleniyor. Çarpan aracın sürücüsü ise durarak bir süre şok geçiriyor. Bulvardaki araçlar ise kazanın olmasıyla duruyor. Çevredeki vatandaşlar ise koşarak olay yerine gidiyor.

ABDULLAH BAYSAL ASLİ KUSURLU BULUNDU

Kazanın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Baysal’a çarpan sürücü Adnan A.'yı ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Yıldız Polis Merkezine götürdü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, belediye otobüsünün sürücünün görüş alanını kapattığını ve bir anda yola geçen Baysal’ı göremediğini belirledi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda yaya Abdullah Baysal yüzde 100 asli kusurlu bulundu.

BUGÜN İKİNDİ NAMAZINI MÜTEAKİP DEFNEDİLECEK

Olayın ardından Baysal’ın ölüm haberini alan yakınları, BJK ve İNDER yetkilileri hastaneye geldi. Yetkililerden bilgi alan acılı yakınları, cenazeyi teslim alarak Üsküdar’daki Şakirin Camii Gasilhanesine götürdü. Abdullah Baysal’ın cenaze namazının bugün ikindi namazını müteakip Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.