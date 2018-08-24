Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bayramlaşma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

KARIUS İLGİLENDİĞİMİZ BİR OYUNCU

Adı siyah-beyazlılarla anılan Alman kaleci Loris Karius için, "Karius ilgilendiğimiz bir oyuncu. İnşallah olur. Şu anda bitmiş bir şey yok." diye konuştu.

Meksikalı orta saha oyuncusu Marco Fabian'la ilgili de konuşan Orman, "İmza atılmadan bunları konuşmak doğru değil. İlgilendiğimiz oyuncular var. Bütçemize uyarsa alacağız, uymazsa almayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Fikret Orman, bir dönem siyah-beyazlı takımda forma giyen Mario Gomez'in gündemlerinde olmadığını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ