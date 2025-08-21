Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Lloyd Kelly'nin peşinde! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Lloyd Kelly'nin peşinde!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalya basını, siyah-beyazlıların Juventus'ta forma giyen İngiliz stoper Lloyd Kelly ile ilgilendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 15:40 Güncelleme: 21.08.2025 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un iddiasına göre Beşiktaş, Juventus'ta forma giyen 26 yaşındaki İngiliz stoper Lloyd Kelly ile ilgileniyor.

        2

        Beşiktaş'ın, hazırlık dönemindeki performansından etkilendiği Kelly'e teklif yapmaya hazılandığı belirtildi.

        3

        Oyuncuyla Beşiktaş'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'in de ilgilendiği iddia edildi.

        4

        Geçtiğimiz sezonun devre arasında Newcastle'dan Juventus'a katılan Kelly, siyah-beyazlı ekiple 19 maça çıktı.

