EXXEN TEK MAÇ ÜYELİK VAR MI, ÜCRETİ NE KADAR?

EXXEN'de tek maç üyelik paketi bulunmuyor. Exxen Spor’da kullanıcılara reklamlı ve reklamsız olarak iki farklı seçenek sunuluyor. Dolayısıyla Beşiktaş-Lugano maçı tek maç olarak satın alınamayacak.