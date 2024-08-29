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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş Lugano maçı canlı izle Exxen linki: Beşiktaş Lugano maçı canlı yayın nasıl izlenir, BJK maçı şifreli mi?

        Beşiktaş Lugano maçı Exxen'den nasıl izlenir? Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL?

        Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geliyor. İsviçre'de oynanan ilk maçı 3-3 beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlılar, galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak ve Exxen platformu üzerinden yayınlanacak. Peki Beşiktaş Lugano maçı Exxen'den nasıl izlenir? Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte Beşiktaş Lugano maçı canlı izle Exxen linki ve tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 08:22 Güncelleme: 29.08.2024 - 08:22
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        Beşiktaş Lugano maçı için nefesler tutuldu. Deplasmanda oynadığı ilk maçtan beraberlikle ayrılan siyah beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçmek için mücadele edecek. Zorlu maç Exxen’den yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen siyah beyazlı taraftarlar ‘’Beşiktaş Lugano maçı Exxen’den nasıl izlenir?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Exxen üyelik ücreti merak konusu oldu. İşte Exxen üyelik ekranı, ücreti ve Beşiktaş Lugano maçı canlı izle linki...

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        EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

        1. Exxen'e Üye Olun: Exxen'den maç izleyebilmek için öncelikle Exxen'e üye olmanız gerekmektedir. Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN’e yeni üyelikler için geçerlidir.

        2. Spor Paketi Satın Alın: Beşiktaş-Lugano maçı, Exxen'in spor paketinde yer alıyor. Üyeliğinizin türüne bağlı olarak, spor paketini ek bir ücret karşılığında satın almanız gerekebilir.

        3. Exxen Uygulamasını İndirin: Maçı izleyeceğiniz cihazda Exxen uygulamasını indirin. Exxen, hem mobil cihazlar (iOS ve Android) hem de akıllı TV'ler için uygulamalar sunmaktadır. Alternatif olarak, bilgisayarınızdan da Exxen'in web sitesi üzerinden maçı izleyebilirsiniz.

        4. Canlı Yayına Erişim: Maç günü ve saati geldiğinde, Exxen uygulamasına giriş yapın ve canlı yayın sekmesinden Beşiktaş-Lugano maçını seçerek izlemeye başlayın.

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        EXXEN VE EXXEN SPOR ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

        Reklamlı Aylık Paket: 160.90 TL

        Reklamsız Aylık Paket: 223.90 TL

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        Exxen + ExxenSpor abonelik fiyatları ise şu şekilde;

        Reklamlı Aylık Paket: 327,90 TL

        Reklamsız Aylık Paket: 390.90 TL

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        EXXEN TEK MAÇ ÜYELİK VAR MI, ÜCRETİ NE KADAR?

        EXXEN'de tek maç üyelik paketi bulunmuyor. Exxen Spor’da kullanıcılara reklamlı ve reklamsız olarak iki farklı seçenek sunuluyor. Dolayısıyla Beşiktaş-Lugano maçı tek maç olarak satın alınamayacak.

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