Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Beşiktaş maçına Danimarkalı VAR! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Beşiktaş maçına Danimarkalı VAR!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak Eyüpspor - Beşiktaş karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:17 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş maçına Danimarkalı VAR!
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 25. hafta maçında Beşiktaş, bugün Eyüpspor’a konuk olacak.

        Zorlu müsabakayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

        Mücadelede VAR koltuğunda Danimarkalı Jakob Kehlet oturacak. Kehlet’e, AVAR'da Ömer Faruk Turtay eşlik edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Üniversiteyi kana bulamıştı! Ölen gencin ailesinden örnek davranış!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Genç kadını, annesini ve babasını vurdu! Şaşırtan savunma!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        Avrupa'da şimdi de 'tereyağı krizi'
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"