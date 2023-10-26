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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş, Panathinaikos'u yendi: 71-62 - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş, Panathinaikos'u yendi: 71-62

        Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nda Panathinaikos'u 71-62 yendi. Siyah-beyazlıların ABD'li basketbolcusu Evans, 30 sayıyla maçın en skoreri oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 21:16 Güncelleme: 26.10.2023 - 21:17
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        Beşiktaş, Panathinaikos'u devirdi
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        Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 3. haftasında Yunan kulübü Panathinaikos'u 71-62 yendi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Ev sahibi ekip, başkent Atina'daki Cholargos Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 16-14 önde bitirdi ancak soyunma odasına Beşiktaş'ın 38-34 üstünlüğüyle gidildi.

        Üçüncü çeyrek sonunda farkı 12 sayıya (44-56) çıkaran Beşiktaş, sahadan da 71-62 galip ayrıldı.

        Siyah-beyazlıların ABD'li basketbolcusu Evans, 30 sayıyla maçın en skoreri oldu.

        Beşiktaş gruptaki 2. galibiyetini elde etti. Panathinaikos ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

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