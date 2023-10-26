Beşiktaş, Panathinaikos'u yendi: 71-62
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nda Panathinaikos'u 71-62 yendi. Siyah-beyazlıların ABD'li basketbolcusu Evans, 30 sayıyla maçın en skoreri oldu
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 3. haftasında Yunan kulübü Panathinaikos'u 71-62 yendi.
Ev sahibi ekip, başkent Atina'daki Cholargos Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 16-14 önde bitirdi ancak soyunma odasına Beşiktaş'ın 38-34 üstünlüğüyle gidildi.
Üçüncü çeyrek sonunda farkı 12 sayıya (44-56) çıkaran Beşiktaş, sahadan da 71-62 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlıların ABD'li basketbolcusu Evans, 30 sayıyla maçın en skoreri oldu.
Beşiktaş gruptaki 2. galibiyetini elde etti. Panathinaikos ise ilk mağlubiyetini yaşadı.