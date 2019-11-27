Everton'ın ikinci yarıda takımda düşünmediği Cenk Tosun’u kadrosuna katmak için Ocak ayını bekleyen Beşiktaş, diğer yandan da İtalya’da golcü arıyor. Gol yollarında sorun yaşayan ve son kazandığı 5 maçın 3’ünde 1, 2’sinde 2 gol atabilen Siyah-Beyazlılar, Fiorentina’nın 22 yaşındaki genç forveti Pedro’ya kancayı taktı.
1.85 metre boyundaki oyuncu için harekete geçen transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Fluminense’de forma giydiği 58 maçta 20 gol atıp, 3 asist yapan genç yıldız için girişimlere başladı.
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