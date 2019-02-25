Ligde oynadığı son üç maçını da kazanan Beşiktaş, tarihinin en kötü lig performansını gösteren Fenerbahçe'yi bu akşam Vodafone Park'ta konuk ediyor. Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'ye karşı dev derbi öncesinde psikolojik üstünlüğü bulunuyor!

Kara Kartal, Şenol Güneş yönetiminde daha önce 14 derbi oynadı; Fenerbahçe ile Galatasaray'a toplamda 7 kez üstünlük kurdu. 4 derbiden beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, 3 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Diğer bir yandan siyah-beyazlılar, Güneş yönetiminde geçen sezon Vodafone Park'ta Galatasaray'a 3-0 ve Fenerbahçe'ye 3-1 üstünlük kurdu.

ERSUN YANAL'A KARŞI DA ÜSTÜN!

Ezeli rakiplerin teknik direktörleri arasında Şenol Güneş'in Ersun Yanal'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Ersun Yanal, farklı takımlarla 7 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Güneş'in ekipleri, Yanal'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 4 galibiyet aldı. Ersun Yanal ise Şenol Güneş karşısında 2 kez kazanırken, 2 maç da berabere bitti.