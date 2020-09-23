Beşiktaş, Rio Ave maçına hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde ilk 15 dakikası açık yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu mücadelesinde, yarın saat 20.00’de Vodafone Park’ta Rio Ave ile karşılaşacak.