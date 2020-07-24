Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek Demir Grup Sivasspor'un İzmir'de Göztepe karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Ligde son 3 maçını kazanarak puanını 59'a yükselten Beşiktaş, 60 puanlı Sivasspor'un puan kaybetmesi halinde kırmızı-beyazlı rakibinin önüne geçerek sezonu üçüncü basamakta noktalayacak.

CANER ERKİN VE LENS CEZALI

Siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği maçına Caner Erkin ve Jeremain Lens'ten yoksun çıkacak.

Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen iki futbolcu, başkentte görev yapamayacak.

Devre arasında Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Kevin-Prince Boateng, kulüp tarafından sezonu tamamladıkları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Ayrıca, Fransa'nın Lille takımı ile anlaştığı iddia edilen Burak Yılmaz'ın da Ankara'da oynanacak mücadelede görev yapması beklenmiyor.

Sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Georges-Kevin N'Koudou ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde Gençlerbirliği karşısında görev yapabilecek.

92. RANDEVU

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 52 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Beşiktaş'ın 147 golüne Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İstanbul'da rakibini 4-1 mağlup etti.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi. Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 45 lig maçının 21'ini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ankara'da siyah-beyazlılar 69, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.

DEPLASMANDA SON 7 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 7 lig maçından sadece birini kazanabildi. İki ekip arasında Ankara'da oynanan son 7 lig maçından 3'ünü başkent ekibi, birini siyah-beyazlılar kazandı, 3'ü de berabere bitti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.