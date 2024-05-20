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        Beşiktaş Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol görevinden istifa etti

        Beşiktaş Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, yönetim kuruluna sundukları dilekçeyle görevinden istifa ettiklerini duyurdu. Başkan Hasan Arat, geçtiğimiz ay Sicil Kurulu'nun istifasını talep etmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:41
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        Beşiktaş'ta Sicil Kurulu istifa etti!
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        Beşiktaş Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, görevinden istifa etti.

        Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yazılan yazıda, ''20.05.2024 tarihinde Sicil Kurulu olarak istifa kararı almış bulunmaktayız. Tüm kurullarımıza görevinde başarılar dileriz'' ifadeleri yer aldı.

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün geçen ay yapılan 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Sicil Kurulu'nun istifasını istediğini söylemişti.

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