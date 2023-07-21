Beşiktaş, Strasbourg'u Aboubakar ile mağlup etti!
Beşiktaş hazırlık maçında Strasbourg'u Kamerunlu yıldız Aboubakar'ın golleriyle 2-1 mağlup etti
Beşiktaş son hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı ekip karşılaşmayı 10. ve 21. dakikalarda Aboubakar'ın attığı gollerle 2-1 kazandı.
Strasbourg'un tek golünü 25. dakikada Sahi kaydetti.
İlk hazırlık maçında Augsburg ile 1-1 berabere kalan Kara Kartal, ikinci maçında ise Mezokovesd'i 4-0 yenmişti.
Beşiktaş, 27 Temmuz Perşembe günü Tirana ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.