Beşiktaş'ta 2 ayrılık kararı: Joao Mario ve Svensson
Transfer döneminin son saatlerine girilirken Beşiktaş, gelecek planlarında yer almayan Joao Mario ve Jonas Svensson konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş'ta 2 ayrılığın yaşanması bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda gelecek planları arasında yer almayan Joao Mario ve Jonas Svensson'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
JOAO MARIO YUNANİSTAN YOLCUSU
Takımda düşünülmeyen Joao Mario için Yunanistan ekiplerinden AEK Atina talip oldu ve kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı.
32 yaşındaki futbolcunun kararına göre transfer şekillenecek.
ANTALYASPOR'DAN SVENSSON'A KANCA
Svensson'la da yolların ayrılması planlanıyor ve oyuncuya kulüp arayışı devam ediyor. İsveçli sağ bek için Antalyaspor'un ilgisi bulunuyor.
Takımdan ayrılmamaları halinde bu 2 futbolcu TFF'ye verilecek listede yer almayacak.