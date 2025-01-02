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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta 5 oyuncu kart sınırında! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta 5 oyuncu kart sınırında!

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda bu maç öncesi 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.01.2025 - 11:38 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:38
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ligin ilk bölümünde 26 puanla 6. sırada yer alarak beklentilerin altında kalan siyah-beyazlı futbol takımı, ikinci yarıyı Çaykur Rizespor deplasmanında açacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

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        SON 8 MAÇTA TEK GALİBİYET

        Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanabildi. Söz konusu süreçte 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, geride kalan 8 haftada tek galibiyetini ise Fenerbahçe derbisinde elde etti. Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

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        5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu oyuncular, cezalı olmaları halinde 19. haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

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        LİGDE 45. RANDEVU

        Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında ligde oynanan 44 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım, 7'sini Karadeniz temsilcisi kazandı, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 91 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor 43 gol kaydetti.

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        RİZESPOR 22 MAÇTIR KAZANAMIYOR

        Karadeniz ekibi, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son 22 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Çaykur Rizespor, siyah-beyazlı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006'da deplasmanda 1-0'lık sonuçla aldı. İki takım arasında oynanan son 22 maçın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 6'sı ise beraberlikle tamamlandı.

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        BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMANDA SON 11 MAÇTA YENİLGİSİ YOK

        Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş, söz konusu maçların 9'unu kazandı, 2'sinden beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, iç sahada Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 10 Eylül 2005'te 1-0'lık skorla elde etti.

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        Beşiktaş'ın konuk takım ünvanıyla çıktığı müsabakalarda Çaykur Rizespor'a galibiyet sayısında 14-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken müsabaka, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

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        BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI MAĞLUBİYET

        Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi yenilgilerinden birini yaşadı. Karadeniz temsilcisi, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada Beşiktaş'ı 5-1 mağlup etti.

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