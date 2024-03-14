Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı hazırlıkları
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 14.03.2024 - 18:45 Güncelleme: 14.03.2024 - 18:45
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla sonra erdi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
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