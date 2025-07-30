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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı

        Beşiktaş, orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'in Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'a transfer olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 19:59 Güncelleme: 30.07.2025 - 19:59
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        Beşiktaş'tan Sivasspor'a transfer oldu!
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        Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcu Kerem Atakan Kesgin'in 1. Lig ekibi Sivasspor'a transfer olduğunu açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında "Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Atakan Kesgin'in nihai transferi hususunda Sivasspor'la anlaşmaya varılmıştır. Kerem Atakan Kesgin'e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi

        Beşiktaş'a 2022-23 sezonunda transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı ekipte toplamda 8 maçta görev yaptı.

        Kerem Atakan Kesgin'in bonservisini Beşiktaş, geride kalan sezonlarda Fatih Karagümrük, Sivasspor ve Bandırmaspor'a kiralamıştı.

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