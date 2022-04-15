Gelecek sezonun kadro yapılanması için kolları sıvayan Beşiktaş'ta bir devir sona eriyor. Yeni teknik direktör Valerien Ismael ile görüşen idareciler bu doğrultuda hamlelerini de yapmaya başladı. Fransız çalıştırıcının Oğuzhan Özyakup hakkındaki raporu da olumsuz oldu.

Beşiktaş'a 'Feda' döneminde gelen, şampiyonluklar yaşayan ve kaptanlık yapan Oğuzhan'ı kadroda düşünmeyen Ismael, idarecilere bu durumu iletti. Beşiktaşlı yöneticiler de Oğuzhan Özyakup ile görüşmelere başladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan'ın da yeni bir başlangıca sıcak baktığı belirtildi.

Özyakup bu sezon Beşiktaş'ta 17 maça çıkarken; gol atamadı. Milli orta saha sadece 1 asistlik katkıda bulundu.