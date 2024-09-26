Ciro Immobile Amsterdam'da ilk peşinde!
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile deplasmandaki sessizliğini Hollanda'da bozma peşinde.
Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Ajax'a konuk olacak Beşiktaş'ın en önemli kozlarının başında ise Ciro Immobile geliyor.
Yaz transfer döneminde Lazio'dan transfer edilen İtalyan golcü, bu sezon oynanan 8 resmi maçta 8 gol atarak sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.
Immobile, Galatasaray ile oynanan ve 5-0 kazanılan Süper Kupa maçında 2 gol atarken diğer 6 golünü ise iç sahada kaydetti.
Immobile, ligde Antalyaspor'a 2, Sivasspor'a ve Eyüpspor'a birer gol atarken Avrupa Ligi play-off'undaki Lugano maçında ise 2 gol kaydetti.
Ajax deplasmanında siyah-beyazlıların en önemli kozlarından birisi olan Ciro Immobile, dış sahadaki gol hasretini de bitirmeyi hedefliyor.
Immobile kariyerinde Ajax'a karşı ilk kez sahne alacak.