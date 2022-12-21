Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçında Beşiktaş ile Şanlıurfaspor karşılaşırken ilk yarı, siyah-beyazlılar için iyi geçmedi. Konuk ekip 9 ve 15. dakikalarda Kemal Rüzgar'ın golleriyle 2-0 öne geçerken Şenol Güneş de bu skor üzerine hamle yaptı.