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        Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor!

        Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 16:12 Güncelleme: 01.05.2025 - 16:12
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        Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları devam ediyor!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

        Oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanın, taktik çalışma ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

        Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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