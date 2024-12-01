Beşiktaş'ta derbi öncesi 4 oyuncu sınırda!

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 9. RANDEVU

Beşiktaş, Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 8 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.