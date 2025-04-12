Beşiktaş'ta Divan günü: Adalı konuşacak!
Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı yapılacak, toplantıda başkan Serdal Adalı da konuşacak.
Giriş: 12.04.2025 - 09:19 Güncelleme: 12.04.2025 - 09:19
Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, gerçekleştirilecek.
ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda yapılacak divan kurulu saat 10.30'da başlayacak.
Divan başkanlık kurulu, denetim kurulu ve yönetim kurulu faaliyetlerinin açıklanacağı divan kurulu toplantısında Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
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