Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Divan günü: Adalı konuşacak! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Divan günü: Adalı konuşacak!

        Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı yapılacak, toplantıda başkan Serdal Adalı da konuşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 09:19 Güncelleme: 12.04.2025 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta Divan günü: Adalı konuşacak!
        ABONE OL

        Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, gerçekleştirilecek.

        ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda yapılacak divan kurulu saat 10.30'da başlayacak.

        Divan başkanlık kurulu, denetim kurulu ve yönetim kurulu faaliyetlerinin açıklanacağı divan kurulu toplantısında Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Bir fenomenin erkek şiddeti feryadı! KADES'ten yardım istedi!
        Bir fenomenin erkek şiddeti feryadı! KADES'ten yardım istedi!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
        19 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        19 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası