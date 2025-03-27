Beşiktaş'ta duran toplar için özel önlem!

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları devam ediyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, derbi öncesinde ekibiyle titiz bir çalışma yürütürken antrenmanlarda değinilen en önemli konulardan birisi ise duran toplar oldu.

Bu sezon duran toplardan çok çeken siyah-beyazlılar ligde yediği 26 golün 9'unu buradan kalesinde gördü.