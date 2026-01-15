Habertürk
        Beşiktaş'ta Elan Ricardo, Deportes Tolima'ya kiralandı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Elan Ricardo, Deportes Tolima'ya kiralandı!

        Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcusu Elan Ricardo'nun sezon sonuna kadar Deportes Tolima'ya kiralandığını açıkladı

        Giriş: 15.01.2026 - 10:11 Güncelleme: 15.01.2026 - 10:11
        Beşiktaş ayrılığı duyurdu!
        Kadro planlamalarını sürdüren Beşiktaş, Elan Ricardo'nun sezon sonuna kadar Deportes Tolima'ya kiralandığını duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü’ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü’ne geçici transfer olmuştur.

        Elan Ricardo’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

        2025 kış transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan Elan Ricardo, siyah-beyazlılarda süre bulamadı.

        21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, 2025 yaz transfer döneminde kiralandığı Brezilya Serie A ekibi Paranaense'de ise 2 mücadelede forma şansı buldu.

        "Herkes fikrini kendine saklasın"

        Derya Şensoy, merhum sanatçı Ferhan Şensoy'un vefatının ardından sessizliğini bozdu. Ünlü olmanın yorucu yükünden; bitmeyen yas sürecine ve Ses Tiyatrosu üzerindeki baskılara kadar her şeyi "Aslı Şafak'la İşin Aslı"da anlatan Şensoy; "Babamı yaşatmaya çalışırken kendimi öldürdüm" dedi.

