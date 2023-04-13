Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında Atletico Madrid ile yaptığı dostluk maçında 2-0 galip geldi
Teknik direktör Şenol Güneş, bu müsabakada resmi maçlarda fazla görev vermediği oyunculara şans tanırken kalede de eldivenleri Ersin Destanoğlu taktı.
25 DAKİKADA 3 KURTARIŞ
Son olarak 18 Ocak'ta Ankaragücü ile oynanan Türkiye Kupası maçında forma giyen Ersin, İspanyol ekibi karşısındaki performansıyla büyük alkış aldı.
İlk 25 dakikada biri karşı karşıya olmak üzere 3 kurtarış yapan genç eldiven maç boyunca kalede güven verdi.
Mert Günok'a kaleyi devretmeden önceki performansıyla eleştirilerin odağında yer alan 22 yaşındaki kalecinin adı uzun bir aradan sonra Vodafone Park tribünlerinde ismi haykırıldı.
Avrupa'dan taliplerinin olduğu uzun süredir konuşulan Ersin için transfer dönemi merakla bekleniyor.
MULEKA VE UMUT HAYAL KIRIKLIĞI
Mücadelede forma giyen Jackson Muleka ve Umut Meraş ise performanslarıyla sınıfta kaldı.
Sezon başında 3.3 milyon Euro bonservisle Standard Liege'den transfer edilen Kongolu futbolcu, Atletico karşısında şansı iyi kullanamadı.
Formayı unutan Umut Meraş da İspanyol ekibi ile oynanan mücadelede beklentilerin oldukça altındaydı.
Şenol Güneş zaman zaman Umut'u yoğun bir şekilde uyardı.
N'KOUDOU FORMAYI HATIRLADI GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in son dönemde kadroya almadığı Kevin N'Koudou da Atletico karşısında son anlarda şans buldu.
84'te oyuna dahil olan Kamerunlu futbolcu, 4 dakika sonra takipçiliğini konuşturup golünü attı.
N'Koudou Beşiktaş'taki son golünü Türkiye Kupası'nda aralık ayında Şanlıurfa'ya karşı kaydetmişti.
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