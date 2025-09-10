Beşiktaş'ta gündem Ferreirinha!

Beşiktaş sol kanat transferi için bu kez Brezilya pazarına yöneldi.

Transfer çalışmalarına devam eden yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kanat transferi için çalışmalarına devam ediyor.

Sol kanada yapacağı takviye için Carrasco, Chiesa, Trossard ve Sterling gibi yıldızları gündemine alan siyah-beyazlı ekip, transfer döneminin kapanmasına iki gün kala sürpriz bir isme yöneldi. Beşiktaş, Sao Paulo'da forma giyen sol kanat oyuncusu Ferreirinha'yı gündemine aldı. 27 Yaşındaki futbolcunun önerildiği ve yönetimin, brezilyalı ismi değerlendirmeye aldığı bildirildi.