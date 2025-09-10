Habertürk
        Beşiktaş'ta gündem Ferreirinha! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta gündem Ferreirinha!

        Beşiktaş, sol kanat takviyesi için rotayı Brezilya'ya çevirdi; Sao Paulo'nun 27 yaşındaki kanat oyuncusu Ferreirinha gündemde.

        Giriş: 10.09.2025 - 16:02 Güncelleme: 10.09.2025 - 16:02
        Beşiktaş'ta gündem Ferreirinha!
        Beşiktaş sol kanat transferi için bu kez Brezilya pazarına yöneldi.

        Transfer çalışmalarına devam eden yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kanat transferi için çalışmalarına devam ediyor.

        Sol kanada yapacağı takviye için Carrasco, Chiesa, Trossard ve Sterling gibi yıldızları gündemine alan siyah-beyazlı ekip, transfer döneminin kapanmasına iki gün kala sürpriz bir isme yöneldi.

        Beşiktaş, Sao Paulo'da forma giyen sol kanat oyuncusu Ferreirinha'yı gündemine aldı.

        27 Yaşındaki futbolcunun önerildiği ve yönetimin, brezilyalı ismi değerlendirmeye aldığı bildirildi.

        Deneyimli oyuncunun Sao Paolo ile 31 aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

        Ferreirinha, Sao Paolo ile 84 karşılaşmada forma giydi.

        Brezilyalı oyuncu bu müsabakalarda 15 gol ve 4 asistle oynadı.

