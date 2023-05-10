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Beşiktaş'ta hedef yine nokta atışı!

Beşiktaş yeni sezonun planlamasına şimdiden başladı. Siyah-beyazlı kurmaylar, Şenol Güneş'le birlikte yeni sezonun transfer hedeflerini şimdiden belirlemeye başlarken bir stoper, iki orta saha, bir kanat ve bir forvet kadroya katılacak. Devre arasında olduğu gibi yaz döneminde de nokta atışı transferlerle takım üç kulvara da hazır hale getirilecek

Beşiktaş'ta hedef yine nokta atışı!

Süper Lig'de Şenol Güneş yönetiminde yakaladığı müthiş çıkışla zirveye yaklaşan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun planlamasına da şimdiden başladı.

Siyah-beyazlılar, bu sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, Onur Bulut, Omar Colley ve Amir Hadziahmetovic gelir gelmez takımın değişmezi olurken yaz döneminde de benzer şekilde nokta atışı hamleler hedefleniyor.

İLK HEDEF 5 TRANSFER

Siyah-beyazlı kurmaylar, teknik direktör Şenol Güneş'le birlikte transfer listesi için çalışmalara start verirken öncelik olarak 5 transfer hedefleniyor.

Kartal, bir stoper, bir ön libero, bir 10 numara, bir kanat ve bir tane de alternatif forveti kadrosuna katacak.

REDMOND AYRILIRSA...

Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Redmond'ın geleceği belirsizliğini korurken İngiliz yıldızla devam edilmemesi halinde bir kanat takviyesi daha gündeme gelecek.

GÖZLER YABANCI KURALINDA

Beşiktaş yönetiminin transfer için gözü ise yeni sezon için belirlenecek yabancı kuralında.

TFF'nin yabancıyı serbest bırakması beklenirken kararın kesinleşmesinin ardından transferler için de rota netleşecek.

YENİ AYRILIKLAR OLURSA TAKVİYE DE GELECEK

Siyah-beyazlılarda ayrıca bu planlamanın dışında ayrılıkların yaşanması halinde ise yerleri doldurulacak.

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