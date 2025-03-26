Beşiktaş'ta Immobile derbiyi bekliyor!
Beşiktaş'ta performansı tartışılan isimlerden olan Ciro Immobile, Galatrasaray derbisiyle yeniden çıkış yakalamanın peşinde.
Beşiktaş'ta son dönemde eski formundan uzak kalan Ciro Immobile, Galatasaray derbisini bekliyor.
Yaşadığı sakatlıklarla sezon başındaki formunu kaybeden İtalyan golcü, milli arada farkı kapatmak için çalıştı.
Gaziantep FK karşısında penaltıdan fileleri havalandırarak uzun süren gol hasretini bitiren Immobile, Konyaspor maçını ise pas geçmişti.
Tecrübeli futbolcu, Galatasaray derbisinde gol atarak taraftarların gönlünü almayı hedefliyor.
Sezon başında Süper Kupa'da oynanan ve 5-0 kazanılan Galatasaray derbisinde 2 golle yıldızlaşan Immobile, ligde oynanan Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde ise sessiz kalmıştı.
Bu sezon 33 resmi maça çıkan Immobile 15 gol atarken 3 asist yaptı.
Immobile, 15 golün 7'sini penaltıdan kaydetti.