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Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok tecrübesini gösterdi

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı da kazanarak şampiyonluk umutlarını gelecek haftalara taşıyan Beşiktaş'ta tecrübeli kaleci Mert Günok, ortaya koyduğu performansla bu sezon siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan üç kaleci içinde en az gol yeme ortalamasına sahip oldu

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok tecrübesini gösterdi
AA

Geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre futboldan uzak kalan 34 yaşındaki Mert Günok, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte gösterdiği performansla siyah-beyazlı kaleyi diğer genç takım arkadaşlarına kaptırmadı.

Teknik direktör Valerien Ismael döneminde kaleye geçemeyen ve Fransız teknik adamın görevde kaldığı süre içinde siyah-beyazlı takımın kalesini koruyamayan Mert, Şenol Güneş'le birlikte tekrar eski günlerine döndü.

Güneş'in ilk maçı olan HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte Ersin Destanoğlu'ndan eldivenleri devralan Mert, daha sonra oynanan 14 lig maçında aralıksız görev alırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta kaleye geçti.

MAÇ BAŞINA 0,80 GOL YEDİ

Beşiktaş'ın kalesini geride kalan 26 haftada Mert'in dışında Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin de korudu. Tecrübeli kaleci, görev aldığı maçlarda siyah-beyazlı takımda en az gol yeme ortalamasına sahip oldu.

Siyah-beyazlı takımın kalesinde görev aldığı 14 lig maçında 11 gol yiyen Mert Günok, MKE Ankaragücü ile oynanan, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 beraberlikle sona eren Türkiye Kupası karşılaşmasında da görev aldı. 15 resmi müsabakada kalede olan Mert maç başına ortalama 0,80 gol yiyerek bu sezon gol yeme ortalaması en düşük Beşiktaşlı kaleci olarak kayıtlara geçti.

Ismael döneminde siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan 22 yaşındaki Ersin Destanoğlu yediği hatalı gollerle eleştirilen isimlerin başında gelirken, genç kaleci 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 11 karşılaşmada Beşiktaş'ın kalesini korudu.

Görev aldığı 11 maçta 14 kez kalesini gole kapatamayan 22 yaşındaki kalecinin maç başına yediği gol ortalaması 1,27 oldu.

Ersin'in forma giymediği 2 mücadelede kaleye geçen ve profesyonel kariyerinin başlangıcını yapan 19 yaşındaki Emre Bilgin ise ligde görev aldığı 2 maçta rakiplerinin 3 kez gol (1,5 ortalama) sevinci yaşamasını izledi.

5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Siyah-beyazlı takımın bu sezon gol yemeden tamamladığı 8 maçın 5'inde Mert Günok görev aldı.

Tecrübeli kaleci; Adana Demirspor, Yukatel Kayserispor, Corendon Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında kalesini gole kapattı.

Beşiktaş'ın gol yemeden bitirdiği diğer 3 maçta da kalede Ersin Destanoğlu görev yaptı. 9 lig maçında kaleye geçen Ersin; Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlılar, Mert Günok'un görev yaptığı 14 lig maçında 30 puan toplarken, diğer iki genç kalecinin görev aldığı maçlarda rakiplerinden 19 puan aldı.

YENİDEN MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRILDI

Beşiktaşlı tecrübeli kalecinin bu sezonki performansı yeniden milli takım kapısının açılmasına sebep oldu.

Daha önce 22 kez A Milli Takım forması giyen Mert Günok, son olarak 2021 yılında Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda ile oynanan maçlarda milli takım kafilesinde yer aldı ancak bu müsabakaların hiçbirinde kaleye geçemedi.

Siyah-beyazlı kaleci, Beşiktaş'taki bu sezonki performansı sonrası yaklaşık 2 yıl sonra A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ve Hırvatistan ile oynanacak maçların aday kadrosuna davet edildi.

HATALI GOLLER DE YEDİ

Mert Günok'un bu sezon yaptığı başarılı kurtarışlar kadar yediği hatalı goller de akıllarda kaldı.

Ligin 19. haftasında Arabam.com Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçın ilk dakikasında takım arkadaşı Valentin Rosier'in geri pasını ayağının altından kaçırarak siyah-beyazlı ekibin 1-0 geriye düşmesine sebep olan Mert'in, İstanbulspor maçında hatalı pasında Beşiktaş kalesinde golü gördü.

Tecrübeli kaleci, Vodafone Park'ta oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı maçta meşin yuvarlağı takım arkadaşı yerine Jason Lokilo'ya atması sonrasında başlayan atakta Lokilo takımının tek sayısını kaydetti.

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