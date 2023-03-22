Güneş'in ilk maçı olan HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte Ersin Destanoğlu'ndan eldivenleri devralan Mert, daha sonra oynanan 14 lig maçında aralıksız görev alırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta kaleye geçti.

MAÇ BAŞINA 0,80 GOL YEDİ

Beşiktaş'ın kalesini geride kalan 26 haftada Mert'in dışında Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin de korudu. Tecrübeli kaleci, görev aldığı maçlarda siyah-beyazlı takımda en az gol yeme ortalamasına sahip oldu.

Siyah-beyazlı takımın kalesinde görev aldığı 14 lig maçında 11 gol yiyen Mert Günok, MKE Ankaragücü ile oynanan, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 beraberlikle sona eren Türkiye Kupası karşılaşmasında da görev aldı. 15 resmi müsabakada kalede olan Mert maç başına ortalama 0,80 gol yiyerek bu sezon gol yeme ortalaması en düşük Beşiktaşlı kaleci olarak kayıtlara geçti.

Ismael döneminde siyah-beyazlı takımın kalesini koruyan 22 yaşındaki Ersin Destanoğlu yediği hatalı gollerle eleştirilen isimlerin başında gelirken, genç kaleci 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 11 karşılaşmada Beşiktaş'ın kalesini korudu.

Görev aldığı 11 maçta 14 kez kalesini gole kapatamayan 22 yaşındaki kalecinin maç başına yediği gol ortalaması 1,27 oldu.

Ersin'in forma giymediği 2 mücadelede kaleye geçen ve profesyonel kariyerinin başlangıcını yapan 19 yaşındaki Emre Bilgin ise ligde görev aldığı 2 maçta rakiplerinin 3 kez gol (1,5 ortalama) sevinci yaşamasını izledi.