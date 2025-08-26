Beşiktaş'ta Lausanne mesaisi!
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lausanne'ı konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 26.08.2025 - 14:21 Güncelleme: 26.08.2025 - 14:21
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Beşiktaş, yarın ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
