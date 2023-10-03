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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Lugano maçı mesaisi başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Lugano maçı mesaisi başladı

        Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. haftasında İsviçre temsilcisi Lugano ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 23:30 Güncelleme: 03.10.2023 - 23:30
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        Beşiktaş'ta Lugano maçı mesaisi başladı
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 1,5 saat süren idman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

        Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Lugano maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Karşılaşma, 5 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

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