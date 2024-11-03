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        Beşiktaş'ta Malmö mesaisi sürüyor!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç'in Malmö takımını 6 Kasım Çarşamba günü Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 17:31 Güncelleme: 03.11.2024 - 17:32
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        Beşiktaş'ta Malmö mesaisi sürüyor!
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç'in Malmö takımını ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer oyuncular pas ve 5'e 2 çalışmaları yaptı. Antrenman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

        Siyah-beyazlı ekip, Malmö maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 5 Kasım Salı günü saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek. ​​​​​​​

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