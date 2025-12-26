Beşiktaş'ta Milot Rashica fırsatı iyi değerlendirdi!
Beşiktaş'ta Jota Silva ve Cengiz Ünder'in sakatlıkları sonrası forma şansı bulan Milot Rashica, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisine verdiği şansı iyi değerlendirdi.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi.
Yaz transfer döneminde gönderilmek istense de beklenen teklifler gelmeyen Milot Rashica, son dönemdeki şansı iyi kullandı.
Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın sakatlıkları nedeniyle formayı kapan Kosovalı futbolcu, Trabzonspor deplasmanında asist yaparken Çaykur Rizespor maçında ise galibiyet golünü kaydetti. Rashica, Türkiye Kupası'nda son oynanan Fenerbahçe derbisinde galibiyet golünün hazırlayıcısı oldu.
Oyuna sonradan girdiği bazı maçlarda taraftarların ıslıklı protestosuna uğrayan ve zor günler geçiren 29 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta teknik heyetin de beğenisini topladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın teklif gelmemesi halinde kulübe zenginliği açısından Rashica'nın kalmasına sıcak baktığı öğrenildi.
Rashica için Ernest Muçi'yi kiralayan Trabzonspor'un teklif yapmaya hazırlandığı ileri sürülse de iki kulüp kaynakları da şu anda bir girişim olmadığını vurguladılar.