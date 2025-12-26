Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Milot Rashica fırsatı iyi değerlendirdi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Milot Rashica fırsatı iyi değerlendirdi!

        Beşiktaş'ta Jota Silva ve Cengiz Ünder'in sakatlıkları sonrası forma şansı bulan Milot Rashica, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisine verdiği şansı iyi değerlendirdi.

        Giriş: 26.12.2025 - 12:00 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi.

        2

        Yaz transfer döneminde gönderilmek istense de beklenen teklifler gelmeyen Milot Rashica, son dönemdeki şansı iyi kullandı.

        3

        Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın sakatlıkları nedeniyle formayı kapan Kosovalı futbolcu, Trabzonspor deplasmanında asist yaparken Çaykur Rizespor maçında ise galibiyet golünü kaydetti. Rashica, Türkiye Kupası'nda son oynanan Fenerbahçe derbisinde galibiyet golünün hazırlayıcısı oldu.

        4

        Oyuna sonradan girdiği bazı maçlarda taraftarların ıslıklı protestosuna uğrayan ve zor günler geçiren 29 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta teknik heyetin de beğenisini topladı.

        5

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın teklif gelmemesi halinde kulübe zenginliği açısından Rashica'nın kalmasına sıcak baktığı öğrenildi.

        6

        Rashica için Ernest Muçi'yi kiralayan Trabzonspor'un teklif yapmaya hazırlandığı ileri sürülse de iki kulüp kaynakları da şu anda bir girişim olmadığını vurguladılar.

        7

        Beşiktaş'ta 100. maçına çıkan Rashica, toplamda 12 gol ve 19 asist üretti.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?