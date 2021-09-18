Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta iki şok daha yaşandı! Antalya'ya 6 eksikle gelen siyah-beyazlılar mücadelenin 20. dakikasında Necip Uysal'ı, 38. dakikada ise Mehmet Topal'ı kaybetti.

Bir pozisyonda sakatlanan tecrübeli futbolcu bir süre kendisini denese de 20. dakikada devam edemeyeceğini belirtti ve değişiklik istedi. Teknik direktör Sergen Yalçın Pjanic'i oyuna sürerken Necip kenara geldi.

Pjanic'in oyuna girmesinden sonra sağ beke geçen Mehmet Topal da sakatlandı. Tecrübeli futbolcu 38. dakikada oyundan alınırken yerine Rıdvan Yılmaz dahil oldu.

Sakatlıkları bulunan Welinton, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş sakatlıkları, Rosier de üst solunum yolu rahatsızlığı belirtileri nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemedi.