        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Orkun Kökçü özür diledi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Orkun Kökçü özür diledi

        Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, kırmızı kart gördüğü Fenerbahçe derbisinin ardından büyük üzüntü yaşadı.

        Giriş: 04.11.2025 - 12:01 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:01
        1

        Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

        2

        Siyah-beyazlılar, 22 dakikada 2-0'ı bulurken 26. dakikada Orkun Kökçü, kendi yarı sahasının ortasında Alvarez ile girdiği mücadelenin ardından sarı kart gördü.

        3

        VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu kenarda izleyen hakem Ali Yılmaz, Orkun'un Alvarez'e yaptığı müdahaleyi tespit ederek oyuncunun sarısını iptal edip kırmızı kartına başvurdu.

        4

        Orkun Kökçü, oyun dışı kalırken bir kırmızı kart da itirazları sırasında sahaya giren Sergen Yalçın'a geldi.

        5

        Bir anda hem hocasız hem de kaptansız kalan Beşiktaş, hemen ardından Fenerbahçe'nin gollerine engel olamadı.

        6

        Beşiktaş zirve yarışında ağır bir yara daha alırken Orkun da maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.

        7

        Orkun Kökçü, soyunma odasında teknik heyet ve takım arkadaşlarından özür dilerken yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu vurguladı.

        8

        Arkadaşları da 24 yaşındaki futbolcuya moral verdi.

