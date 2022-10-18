Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kalarak önemli bir puan kaybı daha yaşadı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael eleştiri oklarının hedefinde yer alırken hücum hattında son haftalarda yaşanan sıkıntılarda orta sahanın verimsizliği dikkat çekti.

DELE VE SALİH... Siyah-beyazlılarda ilk 10 haftada merkezde görev alan 6 isimden sadece 2 gol ve 2 asistlik katkı geldi. Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ve performansıyla şu ana kadar beklentilerin altında kalan Dele Alli, 1 gol atarken Salih Uçan 1 gol-1 asist, Gedson Fernandes ise 1 asistle oynadı.

Josef de Souza ve Berkay Vardar'dan skor katkısı gelmezken bu sezon savunmada şans bulan Necip Uysal da fileleri bulamadı.