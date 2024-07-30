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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beşiktaş'ta otomobil iki araca çarpıp takla attı | Son dakika haberleri

        Beşiktaş'ta otomobil iki araca çarpıp takla attı

        İstanbul Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil, park halindeki iki araca çarpıp takla attı. Otomobilde bulunan 3 kişi, kazadan yara almadan kurtularak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 06:49 Güncelleme: 30.07.2024 - 06:49
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        Beşiktaş'ta otomobil iki araca çarpıp takla attı
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        Beşiktaş'ta ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki iki araca çarparak takla attı.

        2 ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI

        Kaza, saat 00.00 sıralarında Muradiye Mahallesi, Kalıpçı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 2 araca çarparak takla attı.

        OTOMOBİLDE 3 KİŞİ VARDI

        DHA'nın haberine göre; otomobilde bulunan 3 kişi, kazadan yara almadan kurtularak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #beşiktaş
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