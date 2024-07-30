Beşiktaş'ta otomobil iki araca çarpıp takla attı
İstanbul Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil, park halindeki iki araca çarpıp takla attı. Otomobilde bulunan 3 kişi, kazadan yara almadan kurtularak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı
Beşiktaş'ta ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki iki araca çarparak takla attı.
2 ARACA ÇARPIP TAKLA ATTI
Kaza, saat 00.00 sıralarında Muradiye Mahallesi, Kalıpçı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki 2 araca çarparak takla attı.
OTOMOBİLDE 3 KİŞİ VARDI
DHA'nın haberine göre; otomobilde bulunan 3 kişi, kazadan yara almadan kurtularak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.