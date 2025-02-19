Beşiktaş'ta Paulista'nın dönüş süreci başladı!
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Gabriel Paulista, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından geri dönüş sürecine başladı.
Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a Gabriel Paulista'dan sevindirici haber geldi.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynadığı Maccabi maçında sol kalça ön adale tendonunda tam kat yırtık saptanan Gabriel Paulista, geçirdiği ameliyatın ardından geri dönüş hazırlıklarını sürdürüyor.
Yoğun tedavi programının ardından rehabilitasyon sürecine geçen tecrübeli stoper, takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başladı.
MART AYINDA DÖNMESİ BEKLENİYOR
Rehabilitasyon sürecinin son aşamasında olduğu belirtilen Paulista'nın Mart ayında sahalara dönmesi bekleniyor.
Sezon başında transfer edilen Brezilyalı savunmacı, bu sezon sakatlıklar nedeniyle 19 resmi maçta forma giyemedi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Paulista, bugün takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başlamıştır. Oyuncumuzun rehabilitasyon süreci son aşamasında devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.