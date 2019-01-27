Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma gelişmesi! Bir süredir takımdaki geleceği merak konusu olan yıldız futbolcu, BB Erzurumspor maçında kırmızı kart görmüş ve tepki çekmişti. NTV Spor'daki habere göre Ricardo Quaresma, Beşiktaş’a veda ediyor.

Siyah-beyazlı yönetim ile görüşen Portekizli yıldız futbolcu, sözleşme feshi konusunda büyük oranda anlaşmaya vardı. Pazartesi günü yapılacak son görüşmenin ardından Quaresma, Beşiktaş’tan ayrılarak eski kulübü Porto’ya transfer olacak.