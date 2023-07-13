Beşiktaş'ta Romain Saiss'e yeni talip!
Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Romain Saiss için Fransız basınından yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor.
Siyah-beyazlılarda ocak ayından bu yana takımdan ayrılacağı konuşulan Romain Saiss hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'in Faslı stopere talip olduğu iddia edildi.
Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Lens'in, savunmanın liderliğini Saiss'e vermek istediği belirtildi.
Fransız ekibi transfer için girişimlerini hızlandırırken, 33 yaşındaki Saiss'in de Lens'e gitmek istediği ifade edildi.
Beşiktaş'ın Faslı futbolcu için 4 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Haberde ayrıca, Saiss ile Fransa'dan Lille ve Arap Yarımadası'ndan bir takımın ilgilendiği de öne sürüldü.
Saiss için daha önce nabız yoklayan Marsilya'nın ise şu anda Saiss transferi için geri planda kaldığı vurgulandı.
Beşiktaş'ın geçen sezon Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Saiss'ın siyah-beyazlı takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.