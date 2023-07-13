Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Beşiktaş'ta Romain Saiss'e yeni talip!

        Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Romain Saiss için Fransız basınından yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 09:19
        1

        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor.

        2

        Siyah-beyazlılarda ocak ayından bu yana takımdan ayrılacağı konuşulan Romain Saiss hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

        3

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'in Faslı stopere talip olduğu iddia edildi. 

        4

        Fransız basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Lens'in, savunmanın liderliğini Saiss'e vermek istediği belirtildi.

        5

        Fransız ekibi transfer için girişimlerini hızlandırırken, 33 yaşındaki Saiss'in de Lens'e gitmek istediği ifade edildi.

        6

        Beşiktaş'ın Faslı futbolcu için 4 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. 

        7

        Haberde ayrıca, Saiss ile Fransa'dan Lille ve Arap Yarımadası'ndan bir takımın ilgilendiği de öne sürüldü.

        8

        Saiss için daha önce nabız yoklayan Marsilya'nın ise şu anda Saiss transferi için geri planda kaldığı vurgulandı.

        9

        Beşiktaş'ın geçen sezon Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Saiss'ın siyah-beyazlı takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Sıra Icardi'de!
        Sıra Icardi'de!
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Manhattanhenge'a bulut engeli
        Manhattanhenge'a bulut engeli
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        Yazar Salman Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili 'çılgın rüyalar' gördüğünü söyledi
        Yazar Salman Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili 'çılgın rüyalar' gördüğünü söyledi
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Çanakkale'de zincirleme kaza! 1 ölü, 5 yaralı
        Çanakkale'de zincirleme kaza! 1 ölü, 5 yaralı
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Biden'den F-16 açıklaması
        Biden'den F-16 açıklaması
        Arda 'kalite' Güler!
        Arda 'kalite' Güler!
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        Amartey'de mutlu son!
        Amartey'de mutlu son!
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!