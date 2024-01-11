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        Beşiktaş'ta rota Bakasetas!

        Jonas Svensson'u kadrosuna katarak ilk transferini yapan Beşiktaş, gözünü Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Anastasios Bakasetas'a çevirdi

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        Giriş: 11.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:21
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        Beşiktaş'ta rota Bakasetas!
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        Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştiren Beşiktaş, orta alana takviye için çalışmalarını sürdürüyor.

        Trabzonspor ile sözleşme uzatmaya olumsuz yanıt veren Anastasios Bakasetas için siyah-beyazlılar devrede.

        İki taraf arasında görüşmeler olumlu ilerlerken Bakasetas'ın da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

        TRABZONSPOR'LA GÖRÜŞÜLECEK

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        Beşiktaş, yeni teknik direktör Fernando Santos'un da Bakasetas konusundaki fikrini alarak bordo-mavililerle resmi temaslara başlayacak.

        Beşiktaş, sözleşmesinde son 6 aya giren Bakasetas için uygun bir rakam ödeyerek kadrosuna katmayı hedefliyor.

        30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 17 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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