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Beşiktaş'ta Rus turistleri bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Beşiktaş’ta ikisi kadın üç Rus turisti bıçaklayıp kaçan ve daha sonra polis tarafından yakalanan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y., çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Beşiktaş'ta Rus turistleri bıçaklayan şüpheli tutuklandı
HABERTURK.COM

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Beşiktaş'ta ikisi kadın üç Rus turisti bıçaklayıp kaçan ve daha sonra polis tarafından yakalanan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin ifadesinde, "Neden yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi. Kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y., Beşiktaş, Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi üzerinde yolda yürüyen Rus uyruklu turistler Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırarak yaraladıktan sonra kaçmıştı. Kaçan saldırganın kimliğini belirleyen polis, şüpheli Hasan Hüseyin Y'yi Cihangir'deki bir camide yakalayarak gözaltına almıştı.

Polis tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin savcılıkça sorgusu yapıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemede "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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