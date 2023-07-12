Beşiktaş'ta Saiss sıkıntısı! Fransızlar neden ayrılmak istediğini yazdı

"Buna rağmen transferin son günlerinde Colley alındı ve Şenol Güneş, Saiss'i yedek kulübesine itti."

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"Beşiktaş, takımdan ayrılmasına dair söz verdiği Saiss için 4 milyon euro gibi zor bir bonservis talep ediyor. Bu durum, Saiss'in transferini engelliyor."