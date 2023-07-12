Beşiktaş'ta Saiss sıkıntısı! Fransızlar neden ayrılmak istediğini yazdı
Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen Romain Saiss'in bu kararı almasındaki nedenleri Fransız basını kaleme aldı
Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen Romain Saiss'in bu ısrarı devam ediyor.
Tecrübeli stoper yönetimden anlayış beklerken siyah-beyazlılar ise istedikleri bonservis olmadan bunun gerçekleşmeyeceğinin altını çiziyor.
Fransız basınından Foot Mercato, Saiss'in takımdan ayrılmak istemesinin nedenlerini yazdı. İşte madde madde o gerekçeler...
"Oyuncunun ailesi, Türkiye'de rahat hissetmiyor ve yeni hayata alışmakta çok zorlandılar."
"Şenol Güneş, Saiss'in Fransa maçında sakatlığı olmasına rağmen zorla oynadığını söyledi. Bu açıklama, Saiss'i çok şaşırttı."
"Ocak ayında Premier League'e transfer olmak isteyen Saiss, Şenol Güneş'in ısrarı sonrası takımda kaldı. Saiss'e sezon sonunda ayrılma sözü verildi."
"Buna rağmen transferin son günlerinde Colley alındı ve Şenol Güneş, Saiss'i yedek kulübesine itti."
"Beşiktaş, takımdan ayrılmasına dair söz verdiği Saiss için 4 milyon euro gibi zor bir bonservis talep ediyor. Bu durum, Saiss'in transferini engelliyor."
Saiss, net bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor.