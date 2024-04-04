Beşiktaş'ta sakatlanan Mert Günok oyuna devam edemedi
Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, Başakşehir maçında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemezken, yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.
Trendol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş'ta şok bir sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlılarda kaleci Mert Günok, maçın 52. dakikasında kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin oyun alanına gelmesinin ardından kenara değişiklik işareti yapılırken, tecrübeli kalecinin yerine Ersin Destanoğlu oyuna girdi.
Yayıncı kuruluşun haberine göre, Mert Günok, göğsünde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıktı.