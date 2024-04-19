Beşiktaş'ta sakatlık: Emrecan Terzi devam edemedi!
Beşiktaş'ın Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği maçta Serkan Emrecan Terzi devam edemedi
Giriş: 19.04.2024 - 21:07 Güncelleme: 19.04.2024 - 21:07
Beşiktaş'ın Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlık yaşandı.
Siyah beyazlı takımda Serkan Emrecan Terzi, 44. dakikada sakatlanarak kenara geldi.
Genç futbolcunun yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe derbisi öncesi Jonas Svensson da sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.
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