Beşiktaş'ta sakatlık: Rashica

Beşiktaş, Milot Rashica'nın sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica'nın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.