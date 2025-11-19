Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlığı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'la oynayacağı karşılaşma öncesindeki hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 19.11.2025 - 15:40 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:40
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası gerçekleştirilen dar alanda çift kale taktik maçlarıyla tamamlandı.
