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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta transfer gelişmesi: Rafa'dan sonra Neres! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi: Rafa'dan sonra Neres!

        Portekiz basını, Beşiktaş'ın Benfica'dan 2. transferini yapmaya hazırlandığını duyurdu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.07.2024 - 10:28 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:28
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        Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon istediği sonucu elde edemeyen Beşiktaş, yeni sezonda transfer çalışmalarını son hızla sürdürüyor.

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        Benfica'dan Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Portekiz ekibinden bir ismi daha gözüne kestirdi.

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        Portekiz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica'dan David Neres transferi için harekete geçti.

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        Haberde Siyah-Beyazlı takımın 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtildi.

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        Ancak Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı çok istediği ve kısa süre içinde Benfica'nın kapısını çalacağı ifade edildi.

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        27 yaşındaki sağ kanat, kariyeri boyunca 281 maçta boy gösterdi.

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        David Neres, forma giydiği bu maçlarda 74 gol ve 69 asistlik performans sergiledi.

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