Beşiktaş'ta transfer gelişmesi: Rafa'dan sonra Neres!
Portekiz basını, Beşiktaş'ın Benfica'dan 2. transferini yapmaya hazırlandığını duyurdu.
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon istediği sonucu elde edemeyen Beşiktaş, yeni sezonda transfer çalışmalarını son hızla sürdürüyor.
Benfica'dan Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Portekiz ekibinden bir ismi daha gözüne kestirdi.
Portekiz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica'dan David Neres transferi için harekete geçti.
Haberde Siyah-Beyazlı takımın 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtildi.
Ancak Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı çok istediği ve kısa süre içinde Benfica'nın kapısını çalacağı ifade edildi.
27 yaşındaki sağ kanat, kariyeri boyunca 281 maçta boy gösterdi.