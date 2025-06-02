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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta yerli katkısı sınıfta kaldı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta yerli katkısı sınıfta kaldı!

        Süper Lig'de sezonu zirveden uzakta 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yerli oyunculardan gol yollarında çok düşük katkı geldi.

        Giriş: 02.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:20
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        Beşiktaş'ta yerli katkısı sınıfta kaldı!
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        Beşiktaş'ta yerli futbolcular, 2024-2025 sezonunda sadece 9 gol atabildi.

        Bodrum deplasmanında 2 golle yıldızlaşan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Süper Lig'deki ilk gollerini son haftada atarken toplamda ise 3 gol kaydetti. Mustafa, bu sezon 32 maçta görev alırken 8 maça 11'de başladı.

        Beşiktaş'ın bir diğer genç yıldızı Semih Kılıçsoy ise bu sezon 46 maçta görev alırken 19 maça 11'de başladı. 19 yaşındaki futbolcu, 4 kez fileleri buldu.

        Siyah-beyazlıların tecrübeli orta sahalarından Salih Uçan ise 28 maçta şans bulup bunların 7'sine 11'de başlarken 1 gol kaydetti.

        Beşiktaş'ın yerlileri arasında 11'de en fazla şans bulan isim olan Emirhan Topçu ise toplamda 39 maça çıktı. 29 kez 11'de başlayan 24 yaşındaki savunmacı 1 kez gol sevinci yaşadı.

        Beşiktaş'ta yerli futbolcular, toplamda 9 gol atarken bu rakam kulüp tarihinin en düşük yerli katkısı oldu.

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