Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın savunma dörtlüsünü kurmakta oldukça zorlandı.

Konyaspor ile ligde oynanan maçta kırmızı kartla oyun dışı kalan sol bek Fabrice N'Sakala, aynı maçta bu sezonki 4. sarı kartını gören stoper Domagoj Vida, Türkiye Kupası'ndaki yine Konyaspor maçında sakatlanan İspanyol stoper Francisco Montero ve Trabzonspor maçında sakatlanan sol bek Rıdvan Yılmaz, Gençlerbirliği maçında görev alamadı.

Başkent'te sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda savunmanın sağında Rosier, stoperde Necip ve Welinton, sol bekte ise Dorukhan görev yaptı.